Фуад Мурадов встретился с зампредом Совета Федерации России

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильясом Умахановым.
Как сообщает российское бюро Report, на встрече в Москве также присутствовал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.
И.Умаханов заявил, что подобные встречи говорят о всестороннем развитии связей между двумя странами: "Как в России, так и в Азербайджане для общин должны создаваться всесторонние условия".
Напомнив об официальном визите в Россию первого вице-президента Мехрибан Алиевой, Ф.Мурадов отметил о развитии между двумя странами связей во всех областях.
Он заявил, что в Российской Федерации азербайджанцы представлены во всех областях, а также коснулся проблем азербайджанской диаспоры.
Отметим, что в рамках визита Ф.Мурадова в Россию также планируются его встречи с представителями азербайджанской диаспоры.
İqbal RüstəmovАвтор новости