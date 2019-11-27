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Фуад Мурадов встретился с зампредом Совета Федерации России

Фуад Мурадов встретился с зампредом Совета Федерации России

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильясом Умахановым.

Как сообщает российское бюро Report, на встрече в Москве также присутствовал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу. 

И.Умаханов заявил, что подобные встречи говорят о всестороннем развитии связей между двумя странами: "Как в России, так и в Азербайджане для общин должны создаваться всесторонние условия".  

Напомнив об официальном визите в Россию первого вице-президента Мехрибан Алиевой, Ф.Мурадов отметил о развитии между двумя странами связей во всех областях. 

Он заявил, что в Российской Федерации азербайджанцы представлены во всех областях, а также коснулся проблем азербайджанской диаспоры. 

Отметим, что в рамках визита Ф.Мурадова в Россию также планируются его встречи с представителями азербайджанской диаспоры. 

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