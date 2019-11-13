Фуад Мурадов встретился с проживающими в Австрии азербайджанцами

В Вене прошла встреча делегации Госкомитета по работе с диаспорой с проживающими в Австрии азербайджанцами.

Как сообщили Report в Госкомитете, до начала мероприятия, в котором приняли участие руководители азербайджанских кружков, активисты азербайджанской общины, представители местной диаспоры и СМИ, прозвучал Государственный гимн нашей страны.

На встрече чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов рассказал о сотрудничестве азербайджанской общины с диаспорскими организациями.

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов проинформировал о диаспорской политике Азербайджана, осуществляемых проектах, возможностях более организованного сотрудничества, объединившись в онлайн-платформы.

Затем был показан видеоотчет и видеоролики с инфографикой о деятельности Госкомитета в 2018-2019 годах.

Мероприятие завершилось обменом мнениями по актуальным вопросам.