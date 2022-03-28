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Фуад Мурадов: Открытие Зангезурского коридора послужит укреплению Организации тюркских государств

Фуад Мурадов: Открытие Зангезурского коридора послужит укреплению Организации тюркских государств "Организация тюркских государств оказала нам поддержку в 44-дневной Отечественной войне, продемонстрировала солидарность с азербайджанским народом".
Диаспора
28 марта 2022 г. 18:22
Фуад Мурадов: Открытие Зангезурского коридора послужит укреплению Организации тюркских государств

"Организация тюркских государств оказала нам поддержку в 44-дневной Отечественной войне, продемонстрировала солидарность с азербайджанским народом".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов во время панельной дискуссии на тему "Нынешнее состояние диаспор в странах-членах Организации тюркских государств и будущие перспективы“ на II Форуме диаспоры Организации тюркских государств в Бурсе.

Ф.Мурадов сказал, что армянская сторона, не делая выводов из новых реалий, идет против соглашения: "Потому что знает, что Зангезурский коридор откроет новые возможности для тюркского мира, и отказывается от реализации этого проекта. Из отношения глав государств ясно, что открытие этого коридора, имеющего особое значение для тюркского мира, послужит укреплению Организации тюркских государств”.

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Версия на азербайджанском языке Fuad Muradov: "Zəngəzur dəhlizinin açılması Türk Dövlətləri Təşkilatının güclənməsinə xidmət edəcək"

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