Фуад Мурадов: Открытие Зангезурского коридора послужит укреплению Организации тюркских государств

"Организация тюркских государств оказала нам поддержку в 44-дневной Отечественной войне, продемонстрировала солидарность с азербайджанским народом".

"Организация тюркских государств оказала нам поддержку в 44-дневной Отечественной войне, продемонстрировала солидарность с азербайджанским народом".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов во время панельной дискуссии на тему "Нынешнее состояние диаспор в странах-членах Организации тюркских государств и будущие перспективы“ на II Форуме диаспоры Организации тюркских государств в Бурсе.

Ф.Мурадов сказал, что армянская сторона, не делая выводов из новых реалий, идет против соглашения: "Потому что знает, что Зангезурский коридор откроет новые возможности для тюркского мира, и отказывается от реализации этого проекта. Из отношения глав государств ясно, что открытие этого коридора, имеющего особое значение для тюркского мира, послужит укреплению Организации тюркских государств”.