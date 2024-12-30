Фуад Мурадов: Некоторые соотечественники мешают объединению диаспоры из личных интересов

Диаспора играет значимую роль для привлечения интереса к материальному и культурному наследию Азербайджана за рубежом, а также в донесении правды, о том что происходило и происходит в Азербайджане до мира. Государственный комитет по работе с диаспорой явл

Диаспора играет значимую роль для привлечения интереса к материальному и культурному наследию Азербайджана за рубежом, а также в донесении правды, о том что происходило и происходит в Азербайджане до мира. Государственный комитет по работе с диаспорой является организацией, работающей с соотечественниками за рубежом.

В интервью Report председатель комитета Фуад Мурадов рассказал о числе диаспорских организаций Азербайджана за рубежом, роли Координационных советов в деятельности этих организаций, механизмах поддержки проектов со стороны специального фонда.

Он также ответил на вопросы о сотрудничестве с посольствами и представительствами Азербайджана за рубежом, факторах, способствующих открытию Домов Азербайджана, и критике в адрес комитета и диаспорских организаций в соцсетях.

- Сколько диаспорских организаций Азербайджана действуют в настоящее время и примерно в скольких странах?

- Политика по работе с диаспорой, организация этой работы и создание госоргана, ответственного за реализацию этой политики, связаны с именем выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева. Общенациональный лидер во время каждого зарубежного визита встречался с соотечественниками и давал им рекомендации по поддержке тесных связей с исторической родиной и между собой, направлению усилий на хорошее знание языка и истории.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, успешно продолжающий этот путь, обогатил политику диаспоры новыми критериями, и в результате начался качественно новый этап в деятельности азербайджанских общин за рубежом, особенно в части организации.

В настоящее время Азербайджан имеет более 300 организаций диаспоры в разных странах. Наша первая организация диаспоры действует уже более 50 лет. Сегодня организация диаспоры идет быстрее и активно развивается.

Мы сегодня работаем примерно в 70 странах, но география мест, где живут наши соотечественники, гораздо шире, просто они пока не так хорошо организованы, как другие.

Например, только формируются новые общины в таких странах, как Нигерия, Колумбия, Мексика. В Исландии живет несколько азербайджанских семей, они также создали и зарегистрировали организацию диаспоры. В Тринидаде и Тобаго живут представители культуры и искусства, у них тоже есть предложения по созданию организации диаспоры.

В целом, как комитет, мы не являемся инициаторами создания какой-либо организации диаспоры. Наша работа заключается только в поддержке организаций азербайджанцев, живущих за рубежом, а также координации их деятельности. Именно по этим направлениям предусмотрена материальная, моральная, институциональная поддержка организаций диаспоры со стороны комитета и действующего при нем Фонда поддержки азербайджанской диаспоры (ФПАД).

- Как вы относитесь к предложениям об управлении этими организациями из единого центра? Ведь, насколько известно, уже существуют координационные советы для упрощения управления и повышения эффективности.

- В настоящее время существует 17 координационных советов, объединяющих азербайджанцев мира, они служат повышению эффективности деятельности диаспор.

Есть дорожная карта работы с диаспорскими организациями на 2018-2025 годы, охватывающая план действий для каждой страны. В ходе исследований и анализа в рамках этого плана действий выявились серьезные пробелы в координации между организациями. Так, в некоторых крупных городах действует несколько организаций, которые иногда проводили раздельно мероприятия по одном и тому же поводу. А в таких случаях желательно единство общины, а также приглашение общественно-политических деятелей. Для этого, в том числе, и были созданы КС.

До их создания другой проблемой было выполнение порознь аналогичных проектов разными организациями. Или же стремление одной из них сосредоточить в своих руках организации мероприятия по всем направлениям, что снижало эффективность работы.

Поэтому мы провели мониторинг деятельности организаций и выяснили, в чем каждая организация более успешна, и стали поощрять их работать по данному направлению.

Правда, работать КС поначалу было нелегко, так как некоторые руководители организаций воспринимали это как проблему для их самостоятельности. Но потом они увидели, что именно это повышает эффективность их работы. Сегодня все организации азербайджанской диаспоры, действующие по всему миру, объединены в координационный совет по своим регионам.

Сейчас наша цель - регистрация действующих КС в парламентах стран их пребывания в качестве наблюдателей. Наши организации уже могут участвовать в качестве наблюдателей в Совете Европы и Европейском парламенте. Ведется серьезная работа по их активизации и в Организации Объединенных Наций.

- Каков уровень связей и совместной деятельности азербайджанских диаспорских организаций с посольствами?

- Только в этом году было организовано более 50 мероприятий совместно с посольствами и представительствами. Конечно, посольство лучше знает ситуацию в Азербайджане, и мы рекомендуем диаспорским организациям работать в координации с ними. Практически во всех мероприятиях диаспоры участвует либо сам посол, либо сотрудники посольства. К нас есть совместная рабочая группа с Министерством иностранных дел.

- Вы упомянули Фонд поддержки азербайджанской диаспоры при Госкомитете. Сколько проектов фонд поддержал в 2024 году и какие сферы они охватывали? В целом, как часто азербайджанцы, живущие за рубежом, обращаются к вас с проектами?

- У Фонда поддержки азербайджанской диаспоры есть несколько направлений деятельности. Одно из них - предоставление грантов для индивидуальных проектов членов общин. Фонд поддерживает примерно 50-80 проектов в год по самым разным направлениям. Здесь можно отметить реализацию различных мероприятий в рамках сотрудничества с другими фондами, издание книг, производство фильмов, презентацию национальной музыки в крупных концертных залах зарубежных стран, продвижение нашей культуры и ряд других.

Фонд также оказывает гуманитарную помощь в чрезвычайных ситуациях. Например, пострадавшим от землетрясения в Турции в прошлом году трижды направлялась крупные партии гуманитарных грузов - школьные принадлежности и другие предметы первой необходимости соотечественникам, пострадавшим от землетрясения. Также он оплатил расходы на образование и лечение соотечественников, проживающих в ряде стран. В общей сложности на это потрачен 1 миллион манатов.

Говоря о работе фонда, следует также отметить содействие в доставке останков умерших соотечественников на родину, в прошлом году был 21 такой случай.

В целом, Госкомитет и фонд реализовали 800 различных мероприятий в этом году, каждый из них - отдельный проект.

- С какими диаспорскими организациями у вас налажены контакты? Каковы отношения с еврейской диаспорой?

- Мы не только наладили тесные контакты с диаспорами тюркских народов, но и реализуем совместные проекты. Ежегодно проводим совместные форумы. Были встречи в Нью-Йорке, Берлине и Баку. Есть совместный план действий с диаспорскими организациями тюркских государств.

В то же время мы наладили связи с крупными еврейскими общинами в США, Австралии и Германии. Мы укрепили эти связи через представителей еврейской общины, уехавших из Азербайджана. В США совместно с крупными еврейскими организациями мы несколько раз проводили мероприятия, посвященные Ходжалинскому геноциду.

Мы сотрудничаем с диаспорами и других стран. Например, удалось перенять очень полезный опыт у итальянской, ирландской и польской диаспор. Представители дружественных нам диаспор в этих странах приглашаются практически на все мероприятия. Диаспоры, с которыми мы сотрудничаем, также положительно оценивают деятельность азербайджанских общин, подчеркивают единство, связи с другими диаспорами и выражают солидарность с нашим государством.

Кстати, поздравляю всех наших соотечественников с Днем солидарности азербайджанцев мира, желаю здоровья и успехов. Вместе мы сильнее!