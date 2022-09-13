Французский историк ответил проармянскому конгрессмену из США

Французский историк и политолог Максим Гуэн, поддерживающий справедливую позицию Азербайджана, назвал бессмысленным обращение известного своей проармянской позицией конгрессмена США Фрэнка Пеллоне по поводу масштабной провокации, совершенной подразделения

Французский историк и политолог Максим Гуэн, поддерживающий справедливую позицию Азербайджана, назвал бессмысленным обращение известного своей проармянской позицией конгрессмена США Фрэнка Пеллоне по поводу масштабной провокации, совершенной подразделениями вооруженных сил Армении минувшей ночью.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что Фрэнк Пеллоне, пытавшийся, как и ранее описать военные провокации Армении как "агрессию Азербайджана", призвал Госдепартамент США и госсекретаря Энтони Блинкена работать с Минской группой ОБСЕ для обеспечения мира в регионе.

Максим Гауэн ответил проармянскому конгрессмену следующим комментарием: "То, что вы говорите совершенно бессмысленно, правительство США не будет делать ничего подобного, и вы это знаете".