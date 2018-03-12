Дети азербайджанских шехидов посетят Турцию

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В связи со 100-летием АДР действующий в Турции Центр культуры женщин Азербайджана приступил к реализации проекта “Объятия детей шехидов Азербайджана и Турции”.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, председатель центра Джавахир Ахмедова отметила, что проект будет реализован при финансовой поддержке Фонда просвещения правительства Турции.

Цель проекта – познакомить детей из семей шехидов двух стран, рассказать им об истории и культуре двух стран, а также оказать моральную поддержку правительству и армии Турции в операции в Африне:

"В этих целях с 15 по 27 марта делегация из 38 детей из семей азербайджанских шехидов посетит Турцию. В течение 12 дней дети совершат экскурсию по достопримечательностям Анкары – посетят мавзолей Ататюрка, правительство и парламент Турции, встретятся с официальными лицами страны".

Затем запланированы посещения Бурсы и Эскишехира. Дети посетят достопримечательности этих городов, ознакомятся с памятниками культуры. Последней точкой визита станет Измир. В ходе визита Центр женщин Азербайджана организует в Измире встречу детей шехидов из азербайджанских и турецких семей, вместе посетят исторические места. В ходе поездки детей будет сопровождать 1 врач, 2 историка, 1 психолог и 6 сопровождающих лиц. Второй этап проекта запланирован на сентябрь. В рамках второго этапа Турцию посетят 50 детей из семей азербайджанских шехидов. Координатор проекта по Азербайджану – редактор газеты "Палитра" Фуад Гусейнзаде.