Депутат Верховной Рады: Азербайджанская диаспора в Украине активна

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ "Работа азербайджанской диаспоры в Украине, в целом, нормальная, хотя всегда есть, что улучшить".

Об этом Report заявил депутат Верховной Рады Украины (ВР), председатель комитета по таможне и налоговой политике, азербайджанец Роман Насиров.

Депутат выразил надежду, что работа диаспоры будет улучшаться: "Очень хорошо, что внутри диаспоры есть инициативы. Диаспора активна, ее деятельность позитивна".

Говоря о работе главы азербайджанской диаспоры Украины, председателя Ассамблеи национальностей Украины Ровшана Тагиева, депутат Верховной Рады отметил, что возглавляемая им Ассамблея представляет позитивную тенденцию по объединению не только одной народности, но всех народностей, проживающих на территории Украины: "Это очень важная и необходимая деятельность", - добавил депутат.

Р.Насиров также коснулся вопроса отношения украинцев к азербайджанцам: "Мое мнение, что к ним относятся очень хорошо и положительно. Это дружественный народ. Всегда есть какие-то неприятности со стороны радикально настроенных слоев, но мое понимание таково, что у украинского народа есть хорошее отношение к азербайджанскому".

Выражая отношение к недавним инцидентам с избиениями азербайджанских предпринимателей в Украине, Р.Насиров сказал, что не считает, что эти инциденты имеют национальную почву: "Мое мнение, что тут больше присутствует бизнес-фактор".

Депутат также коснулся конфликта на востоке Украины, и отметил, что проживающие в Украине азербайджанцы не поддерживают сепаратистов на востоке страны.