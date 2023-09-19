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Делегация из Канады посетила Мемориальный комплекс геноцида в Губе

Делегация из Канады посетила Мемориальный комплекс геноцида в Губе Делегация из Канады посетила Губинский мемориальный комплекс геноцида, возведенный в память о жертвах геноцида, совершенного в 1918 году преступными армянскими военными отрядами в Губе.
Диаспора
19 сентября 2023 г. 10:22
Делегация из Канады посетила Мемориальный комплекс геноцида в Губе

Делегация из Канады посетила Губинский мемориальный комплекс геноцида, возведенный в память о жертвах геноцида, совершенного в 1918 году преступными армянскими военными отрядами в Губе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

В состав делегации вошли член Палаты общин Канады, депутат Чандра Арья, издательский директор еврейской медиа-платформы Thej.ca Рон Ист и соучредитель азербайджанской школы выходного дня ”Карабах" Нигяр Алиева, действующей в Оттаве.

Гости ознакомились с мемориалом, затем оставили записи в книге памяти.

После этого канадская делегация посетила поселок Красная слобода в Губе, где компактно проживают горские евреи, ознакомилась с работой синагог и историко-этнографического Музея горских евреев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKanada nümayəndə heyəti Quba Soyqırımı Memorial Kompleksini ziyarət edib

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