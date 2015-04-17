 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Действующий и экс-башганы партии Мусават приехали в Турцию

    Визит осуществляется по приглашению сопредседателя Всемирного конгресса азербайджанцев Сабира Рустамханлы

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Экс-башган партии Мусават Иса Гамбар, нынешний её руководитель Ариф Гаджили и председатель Народной партии Азербайджана Панах Гусейн совершили визит в Турцию.

    Об этом Report сообщил П.Гусейн. Он сказал что, целью визита является участие в работе XIII съезда Всемирного конгресса азербайджанцев, которая пройдет в Стамбуле 18-19 апреля.

    Визит осуществляется по приглашению сопредседателя Всемирного конгресса азербайджанцев Сабира Рустамханлы.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi