​Действующий и экс-башганы партии Мусават приехали в Турцию

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Экс-башган партии Мусават Иса Гамбар, нынешний её руководитель Ариф Гаджили и председатель Народной партии Азербайджана Панах Гусейн совершили визит в Турцию.

Об этом Report сообщил П.Гусейн. Он сказал что, целью визита является участие в работе XIII съезда Всемирного конгресса азербайджанцев, которая пройдет в Стамбуле 18-19 апреля.

Визит осуществляется по приглашению сопредседателя Всемирного конгресса азербайджанцев Сабира Рустамханлы.