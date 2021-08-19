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Британский политик: Международная общественность должна внести вклад в позитивные изменения на Кавказе

Британский политик: Международная общественность должна внести вклад в позитивные изменения на Кавказе Бывший председатель Комитета сотрудничества Евросоюз – Азербайджан Саджад Керим в интервью радиостанции BBC Manchester поделился впечатлениями от поездки в Азербайджан
Диаспора
19 августа 2021 г. 20:40
Британский политик: Международная общественность должна внести вклад в позитивные изменения на Кавказе
Саджад Керим

Бывший председатель Комитета сотрудничества Евросоюз – Азербайджан Саджад Керим в интервью радиостанции BBC Manchester поделился впечатлениями от поездки в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

По словам С.Керима, он посетил Азербайджан, чтобы своими глазами увидеть местные реалии и посетить освобожденные от оккупации территории.

Международная общественность, отметил британский политик, должна внести свой вклад в позитивные изменения, которые происходят в настоящее время на Южном Кавказе.

Он обратил внимание слушателей радиостанции на большое количество разрушений на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана, загрязнение окружающей среды, в том числе на выбросы отходов в реку Охчучай на территории Зангилана и на влияние подобных действий на глобальные экологические процессы.

В настоящее время Азербайджан проводит интенсивные восстановительные работы и работы по благоустройству на освобожденных территориях. Как отметил С.Керим, это значимое событие для Южного Кавказа. Он подчеркнул, что в Азербайджане твердо верят в развитие региона, а также выразил надежду, что во время следующего визита станет свидетелем еще больших перемен.

Интервью можно послушать по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyalı siyasətçi: "Cənubi Qafqazdakı müsbət dəyişikliklərə beynəlxalq ictimaiyyət öz töhfəsini verməlidir"

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