Башар Кёмюр: С проживающими в Хатае азербайджанцами поддерживается постоянная связь

В турецком Хатае населению пока не разрешается вернуться в свои дома.

В турецком Хатае населению пока не разрешается вернуться в свои дома.

Как сообщает Report, об этом глава Дома Азербайджана в Хатае Башар Кёмюр сказал в интервью программе "Родина недалеко“.

Он отметил, что с проживающими в Хатае азербайджанцами поддерживается постоянная связь, и о ситуации проинформированы как посольство, так и Государственный комитет по работе с диаспорой.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло сегодня в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В результате землетрясения погиб 1 541 человек, пострадали 9 733.