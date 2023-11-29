Бабек Гусейнли: Организация кызылбашей стремится донести до мира реалии Азербайджана

Число членов Организации глобального наследия кызылбашей достигло 3 500 человек.

Число членов Организации глобального наследия кызылбашей достигло 3 500 человек.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель организации Бабек Гусейнли на проходящей в Баку международной конференции на тему "Наследие кызылбашей в Азербайджане: по следам истории".

"Число членов нашей организации достигло 3 500 человек. Каждый из нас старается донести до мира реалии Азербайджана", - сказал он.

По словам Гусейнли, термин "кызылбаши" существует с 15 века, под этим названием объединились тюркские племена, такие как афшар, баят, шамлы, румлу: "Они играли значимую роль в политической жизни государства Сефевидов".