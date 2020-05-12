Азербайджанские фермеры просят помощи у правительства Грузии

Наводнение и сели нанесли серьезный ущерб 20-ти селам грузинского региона Кахети.

Как сообщает грузинское бюро Report, одним из пострадавших является село компактного проживания азербайджанцев - Габал.

Стихийное бедствие уничтожило большую часть продукции, выращенной местными жителями. Поскольку продукты не были застрахованы, жители села попросили правительство Грузии помочь с возмещением ущерба.

Губернатор Кахети Ираклий Кадагишвили заявил об обязательности страховки фермерами своей продукции: "Согласно законодательству, местные муниципалитеты не могут оказывать финансовую помощь в этом направлении. При наличии страховки, фермерам будет возмещено 70% ущерба от посева однолетних культур".