Азербайджанка стала символом доблести медработников в России

Медицинских работников можно назвать героями современности. Без сна и отдыха представители этой прекрасной профессии заботятся о нашем с вами благополучии, борются за каждую жизнь и ежедневно спасают сотни и тысячи человек от коронавируса. Одним из этих героев является наша с вами соотечественница Нурана Эминова. Нурана - медицинская сестра, работающая в Подмосковье, в эти тяжелые дни самоизоляции без устали продолжала выполнять свои профессиональные обязанности. Ее фотографии как символ доблести медицинских работников распространились по всей Москве и Подмосковью.

В эксклюзивном интервью российскому бюро Report Нурана Эминова рассказала о сложностях своей работы, гордости за проделанный труд и успешной борьбе с беспощадной пандемией.

- Как давно вы работаете в России в области медицины? Добровольно ли вы решили работать с коронавирусными больными во время пандемии? В чем заключается ваша работа?

- Я работаю в России с 2012 года, в Красногорской городской больнице процедурной медицинской сестрой. Наша работа состоит в том, что мы берем у пациентов анализ крови, а также делаем инъекции ( внутримышечные и внутривенные).

В связи с СOVID-19 нас отправляли брать анализы по домам. Несмотря на опасность заразиться, я сразу же решилась на это и сказала своему руководству о том, что до конца буду выполнять свои обязанности. Я люблю свою работу и мечтала об этом с детства. В доказательство этому, у меня даже есть детская фотография.

Во время режима самоизоляции я ходила по домам и брала анализы из носоглотки и из зева. Я горжусь собой и своими достижениями, потому что, за месяц мы с коллегами успели взять более 6 000 анализов. Немногие решились идти на такую рискованную работу.

- Плакаты с вашей фотографией и подписью "Спасибо, доктор" распространились по всей Московской области. Какие чувства вы испытываете и как медицинский работник и как азербайджанка, проживающая в России.

- Как азербайджанка, мне очень приятно, что я показала нашу нацию в России как трудолюбивую, бесстрашную и всегда готовую помогать окружающим. Моя фотография, распространившаяся по всей Москве и Московской области, была сделана для газеты, телевидения и посвящена медгероям. Честно говоря, я не знала о том, что она так распространилась. Мне об этом рассказали наши врачи и скинули фото плаката, подписав её: "Нурана, ты наша гордость". Спасибо им за это!

- Вы работаете с больными коронавирусом, начиная с марта, ходите по домам, берете анализы. Расскажите о сложностях вашей работы.

- Все это время мы работали по 15-16 часов в день. Я своих детей практически не видела. Кроме того, было нереально сложно находиться в спецодежде, так как в ней очень душно, неудобно и тело всё время чесалось. Работы было так много, что мы не успевали даже обедать, благодаря чему я сбросила 9 килограммов. Один раз, в конце рабочего дня, выходя из лифта, упала в обморок от истощения. Нам нужно было работать быстро и собранно, так как поток больных был очень большим и нужно было успеть помочь всем нуждающимся.

- Какова, на ваш взгляд, эпимедиологическая ситуация в Азербайджане? Как вы оцениваете эффективность мер, принимаемых руководством страны для борьбы с пандемией?

- Ситуация в Азербайджане, по сравнению с другими странами, в разы лучше. Это всё благодаря тому, что азербайджанское руководство быстро и организованно среагировало на пандемию и предприняло все необходимые меры для того, чтобы не дать вирусу распространиться по всей стране. Азербайджан, можно сказать, на мировом уровне победил COVID-19.