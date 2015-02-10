​Азербайджанские школьники получат возможность обучаться в канадском университете

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Группа профессоров Университета Ватерлоо (Канада) и ответственных по вопросам приема в университет лиц 16-20 февраля совершит визит в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, в рамках визита в некоторых средних школах Баку будут организованы семинары по математике, ученикам будет дана информация о возможностях успешной карьеры в области математических и компьютерных наук, а также об интересных проблемах в различных областях математики и их решении.

Во время визита будут организованы специальные встречи с абитуриентами, желающими обучаться на факультете математических и компьютерных наук Университета Ватерлоо. 17 и 19 февраля в лицее будет проверен уровень английского языка абитуриентов и показавшие высокие результаты получат возможность поступить в канадский Университет Ватерлоо. Подробную информацию можно получить по электронному адресу nsultano@uwaterloo.

Отметим, что на сегодняшний день в Университете Ватерлоо по линии Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах получают образование более 50 азербайджанцев.

Визит делегации университета в Азербайджан проводится по инициативе профессора этого учебного заведения, руководителя Азербайджанского исследовательского института в Канаде и президента Азербайджано-канадской ассоциации сотрудничества Ильхама Ахундова.