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Азербайджанская молодежь за рубежом осудила поджигание леса армянами в Лачыне

Азербайджанская молодежь за рубежом осудила поджигание леса армянами в Лачыне Азербайджанцы всего мира решительно осуждают поджигание домов в селе Забух и лесного массива на дороге Лачын-Забух армянами, незаконно заселенными Арменией в Лачынском районе нашей страны после оккупации этой территории в 1992 году.
Диаспора
22 августа 2022 г. 18:03
Азербайджанская молодежь за рубежом осудила поджигание леса армянами в Лачыне

Азербайджанцы всего мира решительно осуждают поджигание домов в селе Забух и лесного массива на дороге Лачын-Забух армянами, незаконно заселенными Арменией в Лачынском районе нашей страны после оккупации этой территории в 1992 году.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

По инициативе главы действующей в Грузии “Real News Media” Алмаза Надироглу была проведена акция “Остановите совершаемый армянами экологический геноцид!" (#StopArmenianEcocide). Главной целью акции является донесение до мировой общественности правды об актах вандализма, совершаемых армянами в Лачыне.

В видеоролике азербайджанская молодежь из США, Канады, Ирландии, Франции, Испании, Германии, Нидерландов, Грузии, Украины, Беларуси, Узбекистана и Южной Кореи на государственном языке стран, в которых они проживают, обращается к мировой общественности с призывами “Остановите армянский террор!", "Скажем нет совершаемому армянами экологическому геноциду"! и др.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоXaricdəki azərbaycanlı gənclər ermənilərin Laçında meşəni yandırmasını pisləyib

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