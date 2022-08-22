Азербайджанская молодежь за рубежом осудила поджигание леса армянами в Лачыне

Азербайджанцы всего мира решительно осуждают поджигание домов в селе Забух и лесного массива на дороге Лачын-Забух армянами, незаконно заселенными Арменией в Лачынском районе нашей страны после оккупации этой территории в 1992 году.

Азербайджанцы всего мира решительно осуждают поджигание домов в селе Забух и лесного массива на дороге Лачын-Забух армянами, незаконно заселенными Арменией в Лачынском районе нашей страны после оккупации этой территории в 1992 году.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

По инициативе главы действующей в Грузии “Real News Media” Алмаза Надироглу была проведена акция “Остановите совершаемый армянами экологический геноцид!" (#StopArmenianEcocide). Главной целью акции является донесение до мировой общественности правды об актах вандализма, совершаемых армянами в Лачыне.

В видеоролике азербайджанская молодежь из США, Канады, Ирландии, Франции, Испании, Германии, Нидерландов, Грузии, Украины, Беларуси, Узбекистана и Южной Кореи на государственном языке стран, в которых они проживают, обращается к мировой общественности с призывами “Остановите армянский террор!", "Скажем нет совершаемому армянами экологическому геноциду"! и др.