Азербайджанская и украинская диаспоры подписали меморандум о сотрудничестве

Объединенная диаспора азербайджанцев Украины и Объединенная община украинцев в Азербайджане подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

Объединенная диаспора азербайджанцев Украины и Объединенная община украинцев в Азербайджане подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

Как передает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский написал в своем аккаунте в соцсети.

Посол отметил, что меморандум закладывает прочную основу для укрепления дружбы между двумя народами и будет способствовать реализации совместных проектов в рамках развития стратегического партнерства Украины и Азербайджана. Цель меморандума заключается в координации усилий и совместной деятельности украинской и азербайджанской диаспоры.

"Символично, что это событие произошло именно сегодня, когда украинцы во всем мире празднуют День соборности! Консолидация усилий всех украинцев является самым мощным оружием, гарантирующим нашу победу, восстановление суверенитета и территориальной целостности", - говорится в публикации.