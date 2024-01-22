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Азербайджанская и украинская диаспоры подписали меморандум о сотрудничестве

Азербайджанская и украинская диаспоры подписали меморандум о сотрудничестве Объединенная диаспора азербайджанцев Украины и Объединенная община украинцев в Азербайджане подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.
Диаспора
22 января 2024 г. 15:20
Азербайджанская и украинская диаспоры подписали меморандум о сотрудничестве

Объединенная диаспора азербайджанцев Украины и Объединенная община украинцев в Азербайджане подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

Как передает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский написал в своем аккаунте в соцсети.

Посол отметил, что меморандум закладывает прочную основу для укрепления дружбы между двумя народами и будет способствовать реализации совместных проектов в рамках развития стратегического партнерства Украины и Азербайджана. Цель меморандума заключается в координации усилий и совместной деятельности украинской и азербайджанской диаспоры.

"Символично, что это событие произошло именно сегодня, когда украинцы во всем мире празднуют День соборности! Консолидация усилий всех украинцев является самым мощным оружием, гарантирующим нашу победу, восстановление суверенитета и территориальной целостности", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani and Ukrainian diasporas sign memorandum of cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Ukrayna diasporları arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

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