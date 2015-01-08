Азербайджанская диаспора Франции почтит память жертв теракта

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Азербайджанская диаспора Франции соболезнует семьям погибших в результате нападения на редакцию журнала "Charlie Hebdo" 7 января в Париже.

Как сообщила Report глава организации друзей Азербайджана во Франции Мирвари Фаталиева, диаспора намерена принять участие в мероприятиях, посвященных памяти тех, кто погиб в результате этого нападения, а также выразить свою озабоченность этими происшествиями: "Мы все были шокированы происшедшим. Для нас важно показать нашу солидарность с французами".

М.Фаталиева также выразила надежду, что подобные акты насилия не повторятся в будущем.