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    Азербайджанская диаспора Франции почтит память жертв теракта

    Мирвари Фаталиева: Для нас важно показать нашу солидарность с французами

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Азербайджанская диаспора Франции соболезнует семьям погибших в результате нападения на редакцию журнала "Charlie Hebdo" 7 января в Париже.

    Как сообщила Report глава организации друзей Азербайджана во Франции Мирвари Фаталиева, диаспора намерена принять участие в мероприятиях, посвященных памяти тех, кто погиб в результате этого нападения, а также выразить свою озабоченность  этими происшествиями: "Мы все были шокированы происшедшим. Для нас важно показать нашу солидарность с французами".

    М.Фаталиева также выразила надежду, что подобные акты насилия не повторятся в будущем.

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