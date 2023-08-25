Азербайджанец, завоевавший чемпионский титул для Украины

Недавно в столице Украины Киеве состоялся боксерский поединок на титул чемпиона мира по версии UBO в первом полусреднем весе. Поединок состоялся между обладателем чемпионского пояса панамцем Ирвингом Берри и представителем Украины, азербайджанцем Назиром

Недавно в столице Украины Киеве состоялся боксерский поединок на титул чемпиона мира по версии UBO в первом полусреднем весе. Поединок состоялся между обладателем чемпионского пояса панамцем Ирвингом Берри и представителем Украины, азербайджанцем Назиром Рагимовым. 22-летний Рагимов, завершивший встречу полной победой, стал самым молодым чемпионом в истории Украины. Кроме того, он принес Украине пояс суперлиги.

В беседе с корреспондентом восточноевропейского бюро Report, Назир Рагимов сообщил, что готовится к очередному поединку:

"Я родился и вырос в украинском городе Николаев. Мои родители родились в селе Гарадамлы Имишлинского района Азербайджана. Я занимаюсь боксом с 10 лет, выступал в любительских поединках. С 18 лет перешел в профессиональный бокс и провел уже 13 успешных поединков. В 20 лет я боролся за титул чемпиона Украины и и стал самым молодым чемпионом в истории страны.

Мне предоставили возможность выступить на чемпионате мира в городе Бровары. Но возникли проблемы, поменялся соперник. Никто не хотел выступать против Украины из-за войны. Бой оказался гораздо сложнее, чем мы ожидали. Мой соперник из Панамы сразу принял наше приглашение. Он был очень подготовленным и сильным противником. Несмотря на это, я нокаутировал его в 10-м раунде 90-минутного боя и завоевал титул чемпиона мира в суперлегком весе.

Осталось выиграть еще 5 поясов чемпиона мира. Четыре из них находятся в Америке. Поэтому необходимо провести несколько боев, чтобы набраться опыта и выступить против американцев. Наши планы на ближайшие полтора года— провести 3-4 боя, выступить против американцев, завоевать 4 главных пояса.

Нас поддерживают многие, и не только украинцы, но и азербайджанцы. Наш боксерский клуб – клуб номер один в Украине. В целом у нас есть друзья всех национальностей, которые поддерживают наш клуб. Я очень благодарен всем, кто в меня поверил".

В настоящее время Н.Рагимов отправился в Польшу на очередные учения.