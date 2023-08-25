О нас

Азербайджанец, завоевавший чемпионский титул для Украины

Азербайджанец, завоевавший чемпионский титул для Украины Недавно в столице Украины Киеве состоялся боксерский поединок на титул чемпиона мира по версии UBO в первом полусреднем весе. Поединок состоялся между обладателем чемпионского пояса панамцем Ирвингом Берри и представителем Украины, азербайджанцем Назиром
Диаспора
25 августа 2023 г. 14:27
Азербайджанец, завоевавший чемпионский титул для Украины

Недавно в столице Украины Киеве состоялся боксерский поединок на титул чемпиона мира по версии UBO в первом полусреднем весе. Поединок состоялся между обладателем чемпионского пояса панамцем Ирвингом Берри и представителем Украины, азербайджанцем Назиром Рагимовым. 22-летний Рагимов, завершивший встречу полной победой, стал самым молодым чемпионом в истории Украины. Кроме того, он принес Украине пояс суперлиги.

В беседе с корреспондентом восточноевропейского бюро Report, Назир Рагимов сообщил, что готовится к очередному поединку:

"Я родился и вырос в украинском городе Николаев. Мои родители родились в селе Гарадамлы Имишлинского района Азербайджана. Я занимаюсь боксом с 10 лет, выступал в любительских поединках. С 18 лет перешел в профессиональный бокс и провел уже 13 успешных поединков. В 20 лет я боролся за титул чемпиона Украины и и стал самым молодым чемпионом в истории страны.

Мне предоставили возможность выступить на чемпионате мира в городе Бровары. Но возникли проблемы, поменялся соперник. Никто не хотел выступать против Украины из-за войны. Бой оказался гораздо сложнее, чем мы ожидали. Мой соперник из Панамы сразу принял наше приглашение. Он был очень подготовленным и сильным противником. Несмотря на это, я нокаутировал его в 10-м раунде 90-минутного боя и завоевал титул чемпиона мира в суперлегком весе.

Осталось выиграть еще 5 поясов чемпиона мира. Четыре из них находятся в Америке. Поэтому необходимо провести несколько боев, чтобы набраться опыта и выступить против американцев. Наши планы на ближайшие полтора года— провести 3-4 боя, выступить против американцев, завоевать 4 главных пояса.

Нас поддерживают многие, и не только украинцы, но и азербайджанцы. Наш боксерский клуб – клуб номер один в Украине. В целом у нас есть друзья всех национальностей, которые поддерживают наш клуб. Я очень благодарен всем, кто в меня поверил".

В настоящее время Н.Рагимов отправился в Польшу на очередные учения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani who won the championship for Ukraine
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynaya çempionluq qazandıran azərbaycanlı

Другие новости из категории

Азербайджанец назначен замминистра в Украине
ФотоАзербайджанец назначен замминистра в Украине
23 августа 2023 г. 10:48
В Торонто азербайджанская община провела акцию протеста против провокаций Армении
ФотоВ Торонто азербайджанская община провела акцию протеста против провокаций Армении
23 августа 2023 г. 10:07
Азербайджанцы провели мирную акцию перед офисом ООН в Бонне
ФотоАзербайджанцы провели мирную акцию перед офисом ООН в Бонне
19 августа 2023 г. 17:05
В Нахчыване состоялась церемония закрытия IV Летнего лагеря диаспорской молодежи
ФотоВ Нахчыване состоялась церемония закрытия IV Летнего лагеря диаспорской молодежи
18 августа 2023 г. 15:17
Азербайджанцы провели мирную акцию перед офисом ООН в Грузии
ФотоАзербайджанцы провели мирную акцию перед офисом ООН в Грузии
18 августа 2023 г. 14:24
Азербайджанская община провела в Лондоне акцию протеста перед офисом Amnesty International
ФотоАзербайджанская община провела в Лондоне акцию протеста перед офисом Amnesty International
18 августа 2023 г. 10:37
Расим Балаев пожелал успехов участникам IV Летнего лагеря 
Расим Балаев пожелал успехов участникам IV Летнего лагеря 
17 августа 2023 г. 09:52
Диаспорские организации и координационные советы Азербайджана обратились к международной общественности
Диаспорские организации и координационные советы Азербайджана обратились к международной общественности
16 августа 2023 г. 18:28
Азербайджанцы проведут мирную акцию протеста перед штаб-квартирой ООН
Азербайджанцы проведут мирную акцию протеста перед штаб-квартирой ООН
16 августа 2023 г. 16:32
В Нахчыване открылся IV Летний лагерь диаспорской молодежи
ФотоВ Нахчыване открылся IV Летний лагерь диаспорской молодежи
12 августа 2023 г. 21:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi