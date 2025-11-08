Азербайджанцы в США отметили День Победы восхождением в горы Колорадо

Азербайджанцы, проживающие в американском штате Колорадо, совершили восхождение в горы Rocky Mountain по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, основной целью мероприятия было вспомнить историческую победу Азербайджана в 2020 году, почтить память героев, погибших в Отечественной войне, и укрепить дух национальной солидарности среди соотечественников, проживающих в США.

"В шествии, в котором также приняли участие молодые представители азербайджанской общины, говорилось об исторической и духовной значимости Дня Победы для азербайджанского народа, звучал лозунг "Карабах - это Азербайджан!"", - говорится в информации.

Инициатива способствовала укреплению связей между азербайджанскими диаспорскими организациями, действующими как в Колорадо, так и в других штатах США, а также сохранению национальной идентичности среди молодежи.

К восхождению, наряду с нашими соотечественниками, присоединились также представители общественности.