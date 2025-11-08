ABŞ-də azərbaycanlılar Zəfər Günü münasibətilə yürüş təşkil ediblər
- 08 noyabr, 2025
- 20:08
ABŞ-nin Kolorado ştatında yaşayan azərbaycanlılar 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə "Rocky Mountain" dağlarına yürüş ediblər.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən "Report"a verilən məlumata görə, yürüşün əsas məqsədi Azərbaycanın 2020-ci ildə qazandığı tarixi qələbəni xatırlamaq, Vətən müharibəsində şəhid olan qəhrəmanların xatirəsini anmaq və ABŞ-də yaşayan soydaşlarımız arasında milli həmrəylik ruhunu möhkəmləndirmək olub.
Azərbaycan icmasının gənc üzvlərinin də qatıldığı yürüşdə iştirakçılar respublikamızın Dövlət Bayrağını qürurla dalğalandırıb, Zəfər Gününün xalqımız üçün tarixi və mənəvi əhəmiyyətindən danışıb, "Qarabağ Azərbaycandır!" şüarını səsləndiriblər.
Bu təşəbbüs həm Koloradoda, həm də ABŞ-nin digər ştatlarında fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə, eləcə də gənc nəsildə milli kimliyin qorunmasına xidmət edib.
Yürüşə soydaşlarımızla yanaşı, ictimaiyyət nümayəndələri də qoşulub.