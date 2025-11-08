İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    ABŞ-də azərbaycanlılar Zəfər Günü münasibətilə yürüş təşkil ediblər

    Diaspor
    • 08 noyabr, 2025
    • 20:08
    ABŞ-də azərbaycanlılar Zəfər Günü münasibətilə yürüş təşkil ediblər

    ABŞ-nin Kolorado ştatında yaşayan azərbaycanlılar 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə "Rocky Mountain" dağlarına yürüş ediblər.

    Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən "Report"a verilən məlumata görə, yürüşün əsas məqsədi Azərbaycanın 2020-ci ildə qazandığı tarixi qələbəni xatırlamaq, Vətən müharibəsində şəhid olan qəhrəmanların xatirəsini anmaq və ABŞ-də yaşayan soydaşlarımız arasında milli həmrəylik ruhunu möhkəmləndirmək olub.

    Azərbaycan icmasının gənc üzvlərinin də qatıldığı yürüşdə iştirakçılar respublikamızın Dövlət Bayrağını qürurla dalğalandırıb, Zəfər Gününün xalqımız üçün tarixi və mənəvi əhəmiyyətindən danışıb, "Qarabağ Azərbaycandır!" şüarını səsləndiriblər.

    Bu təşəbbüs həm Koloradoda, həm də ABŞ-nin digər ştatlarında fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə, eləcə də gənc nəsildə milli kimliyin qorunmasına xidmət edib.

    Yürüşə soydaşlarımızla yanaşı, ictimaiyyət nümayəndələri də qoşulub.

    ABŞ diaspor Azərbaycanlılar
    Foto
    Азербайджанцы в США отметили День Победы восхождением в горы Колорадо

    Son xəbərlər

    20:27

    Boliviyanın yeni Prezidenti Rodriqo Pas and içib

    Digər ölkələr
    20:17
    Foto

    Xankəndidə Zəfər atəşfəşanlığı - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    20:11
    Foto

    Azərbaycan üzgüçüsü VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    20:08
    Foto

    ABŞ-də azərbaycanlılar Zəfər Günü münasibətilə yürüş təşkil ediblər

    Diaspor
    20:05

    Braziliyada tornado nəticəsində ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:59
    Foto

    Azərbaycanın iki cüdoçusu VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    19:49

    Bakıda bir dam altında tikilən müxtəlif obyektlərdə yanğın olub

    Hadisə
    19:41
    Video

    Hərbi paradda DTX-nin xüsusi təyinatlılarından ibarət heyət də keçid edib

    Hərbi
    19:39
    Foto

    Portuqaliyada Zəfər Günü qeyd edilib

    Diaspor
    Bütün Xəbər Lenti