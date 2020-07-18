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Азербайджанцы проводят акцию протеста перед зданием посольства Армении в Берлине

Азербайджанцы проводят акцию протеста перед зданием посольства Армении в Берлине В согласованной с городскими органами власти акции участвуют около 500 наших соотечественников.
Диаспора
18 июля 2020 г. 17:08
Азербайджанцы проводят акцию протеста перед зданием посольства Армении в Берлине

По инициативе Координационного совета азербайджанцев Германии в эти минуты проживающие в Берлине азербайджанцы проводят широкомасштабную акцию протеста перед зданием посольства Армении. 

Как передаёт Report, в согласованной с городскими органами власти акции участвуют около 500 наших соотечественников.

На митинге собрались патриоты Азербайджана, всегда готовые откликнуться на глас Родины и выполнить любой приказ президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. 

Участники митинга скандируют лозунги "Карабах – это Азербайджан!", "Азербайджан, мы с тобой!", "Или Карабах, или смерть!", "Карабах наш и нашим будет!".  

Акция продолжается выступлением руководителей диаспорских организаций Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlılar Ermənistanın Berlindəki səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirir

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