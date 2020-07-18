Азербайджанцы проводят акцию протеста перед зданием посольства Армении в Берлине

В согласованной с городскими органами власти акции участвуют около 500 наших соотечественников.

По инициативе Координационного совета азербайджанцев Германии в эти минуты проживающие в Берлине азербайджанцы проводят широкомасштабную акцию протеста перед зданием посольства Армении.

Как передаёт Report, в согласованной с городскими органами власти акции участвуют около 500 наших соотечественников.

На митинге собрались патриоты Азербайджана, всегда готовые откликнуться на глас Родины и выполнить любой приказ президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Участники митинга скандируют лозунги "Карабах – это Азербайджан!", "Азербайджан, мы с тобой!", "Или Карабах, или смерть!", "Карабах наш и нашим будет!".

Акция продолжается выступлением руководителей диаспорских организаций Азербайджана.