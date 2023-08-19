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Азербайджанцы провели мирную акцию перед офисом ООН в Бонне

Азербайджанцы провели мирную акцию перед офисом ООН в Бонне Перед офисом Организации Объединенных Наций (ООН) в Бонне (Германия) прошла мирная акция азербайджанской общины.
Диаспора
19 августа 2023 г. 17:05
Азербайджанцы провели мирную акцию перед офисом ООН в Бонне

Перед офисом Организации Объединенных Наций (ООН) в Бонне (Германия) прошла мирная акция азербайджанской общины.

Об этом Report сообщил председатель правления Альянса азербайджанцев Германии Нуран Абдуллаев.

По его словам, участники акции выступили против попыток Армении, проводившей на протяжении 30 лет оккупационную политику, превратить Совет Безопасности ООН в инструмент политической, военной и информационной манипуляционной кампании.

Участники акции призвали Совет Безопасности ООН принять действенные меры - положить конец экоциду со стороны Армении, оказать международную помощь в восстановительных работах, обеспечить безопасность граждан Азербайджана в Карабахе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlılar BMT-nin Bonn şəhərində yerləşən mərkəzinin önündə etiraz aksiyası keçirib

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