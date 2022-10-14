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Азербайджанцы провели акцию протеста перед представительством ООН в Молдове

Азербайджанцы провели акцию протеста перед представительством ООН в Молдове Азербайджанская община провела мирную акцию протеста перед представительством ООН в Молдове.
Диаспора
14 октября 2022 г. 16:34
Азербайджанцы провели акцию протеста перед представительством ООН в Молдове

Азербайджанская община провела мирную акцию протеста перед представительством ООН в Молдове.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Отмечено, что на акции, организованной по инициативе Конгресса азербайджанцев Молдовы, наши соотечественники выразили протест против недавних провокаций вооруженных сил Армении на государственной границе Азербайджана, попыток официального Еревана помешать установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе.

Участники акции выразили протест против гибели мирных жителей в результате взрыва мин, установленных вооруженными силами Армении на азербайджанских землях, попытки установки новых мин на освобожденных от оккупации землях, военных преступлений, совершенных против нашей страны и нашего народа, в том числе ракетных ударов по таким городам Азербайджана, как Гянджа, Барда, Мингячевир, Геранбой и Тертер, расположенных в десятках километров от линии фронта и зоны конфликта во время Второй Карабахской войны, в результате которых погибли десятки гражданских лиц, в том числе несовершеннолетних детей и подростков, массовых захоронений в Эдилли и Ходжалинского геноцида.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijanis picket in front of UN representative office in Moldova
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlılar BMT-nin Moldovadakı nümayəndəliyi önündə etiraz aksiyası keçirib

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