Азербайджанцы призвали швейцарских депутатов к справедливой позиции

Обе войны шли не на территории Армении, а на территории Азербайджана

Координационный совет азербайджанцев Швейцарии в преддверии 29-й годовщины Ходжалинского геноцида обратился к членам парламента кантона Женевы.

Как сообщили Report в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой, в обращении с сожалением отмечается, что в прошлом году депутатом армянского происхождения в парламент кантона Женевы был представлен законопроект резолюции под номером R936 о предоставлении статуса независимости "Нагорно-Карабахской Республике".

Наши соотечественники напомнили, что около 30 лет Армения проводила политику оккупации и агрессии, этнической чистки и террора против азербайджанцев, 1 млн азербайджанцев были изгнаны из своих домов, город Агдам в Карабахе превращен в "кавказскую Хиросиму", и призвали женевских депутатов не голосовать за проект резолюции.

"Мы, проживающие в Швейцарии азербайджанцы, не пытаемся голословно убеждать вас. Просим вас до голосования выдержать минуту молчания и подумать о 25 тыс. погибших в ходе Первой Карабахской войны, 6 тыс. человек, погибших во время Второй Карабахской войны. Обе войны шли не на территории Армении, а на территории Азербайджана. Людям не нужен особый статус, чтобы мирно жить как 30 лет назад", - подчеркнули наши соотечественники.

В конце обращения наши соотечественники, напомнив печальную историю девочки их Хиросимы Садако Сасаки, попросили депутатов ради жизни в мире без войны сложить бумажные оригами в виде журавлей и отправить от своего имени на адрес Координационного совета азербайджанцев Швейцарии.