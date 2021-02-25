О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджанцы призвали швейцарских депутатов к справедливой позиции

Азербайджанцы призвали швейцарских депутатов к справедливой позиции Обе войны шли не на территории Армении, а на территории Азербайджана
Диаспора
25 февраля 2021 г. 11:21
Азербайджанцы призвали швейцарских депутатов к справедливой позиции

Координационный совет азербайджанцев Швейцарии в преддверии 29-й годовщины Ходжалинского геноцида обратился к членам парламента кантона Женевы.

Как сообщили Report в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой, в обращении с сожалением отмечается, что в прошлом году депутатом армянского происхождения в парламент кантона Женевы был представлен законопроект резолюции под номером R936 о предоставлении статуса независимости "Нагорно-Карабахской Республике".

Наши соотечественники напомнили, что около 30 лет Армения проводила политику оккупации и агрессии, этнической чистки и террора против азербайджанцев, 1 млн азербайджанцев были изгнаны из своих домов, город Агдам в Карабахе превращен в "кавказскую Хиросиму", и призвали женевских депутатов не голосовать за проект резолюции.

"Мы, проживающие в Швейцарии азербайджанцы, не пытаемся голословно убеждать вас. Просим вас до голосования выдержать минуту молчания и подумать о 25 тыс. погибших в ходе Первой Карабахской войны, 6 тыс. человек, погибших во время Второй Карабахской войны. Обе войны шли не на территории Армении, а на территории Азербайджана. Людям не нужен особый статус, чтобы мирно жить как 30 лет назад", - подчеркнули наши соотечественники.

В конце обращения наши соотечественники, напомнив печальную историю девочки их Хиросимы Садако Сасаки, попросили депутатов ради жизни в мире без войны сложить бумажные оригами в виде журавлей и отправить от своего имени на адрес Координационного совета азербайджанцев Швейцарии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijanis urge Swiss MPs to take a fair position
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlılar işveçrəli deputatları ədalətli mövqe tutmağa çağırıblar

Новости партнеров

Самое важное

В парламенте Турции проходит мероприятие в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы
В парламенте Турции проходит мероприятие в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы
25 февраля 2021 г. 11:44
Армения потратила на минирование Карабаха 50% военного бюджета
Армения потратила на минирование Карабаха 50% военного бюджета
25 февраля 2021 г. 11:06
В Лос-Анджелесе подготовлен фильм о Ходжалинском геноциде
В Лос-Анджелесе подготовлен фильм о Ходжалинском геноциде
25 февраля 2021 г. 10:46
Ильхам Алиев поздравил Эрдогана
Ильхам Алиев поздравил Эрдогана
25 февраля 2021 г. 09:39
В рамках кампании Справедливость к Ходжалы подготовлена петиция
В рамках кампании "Справедливость к Ходжалы" подготовлена петиция
24 февраля 2021 г. 14:50
Авиаудары Су-25 и боевых вертолётов по врагу в ходе Отечественной войны
ФотоАвиаудары Су-25 и боевых вертолётов по врагу в ходе Отечественной войны
24 февраля 2021 г. 13:19
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
24 февраля 2021 г. 12:58
В Баку ставят палатки для желающих обогреться в снежную погоду
В Баку ставят палатки для желающих обогреться в снежную погоду
24 февраля 2021 г. 10:48
Из-за снежной погоды в некоторых школах Азербайджана отменены занятия
Из-за снежной погоды в некоторых школах Азербайджана отменены занятия
24 февраля 2021 г. 09:46
Президент: Азербайджан демонстрирует готовность закрыть страницу вражды, ненависти, противостояния
Президент: Азербайджан демонстрирует готовность закрыть страницу вражды, ненависти, противостояния
23 февраля 2021 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi