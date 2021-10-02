Азербайджанцы приняли участие в популярном в Украине фестивале "Мега Юрты"

Наряду с другими народами Украины, азербайджанцы приняли участие в праздновании Дня города и фестивале "Мега Юрты" в городе Мариуполь Донецкой области Украины.

Наряду с другими народами Украины, азербайджанцы приняли участие в праздновании Дня города и фестивале "Мега Юрты" в городе Мариуполь Донецкой области Украины.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в фестивале приняли участие председатель Объединенного Конгресса Азербайджанцев Украины, президент ассамблеи национальностей Украины Ровшан Тагиев и председатель Конгресса по городу Мариуполь Афаг Гамидова, а также заместитель губернатора Донецкой области Юлия Костюнина, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, председатель городской администрации Наталья Букреева, депутаты Верховной Рады Дмитрий Лубинец, Вадим Новинский, глава федерации греческих обществ Украины Александра Проценко-Пичаджи, местные депутаты и другие официальные лица.

Выступая на фестивале, где были представлены образцы культуры греческого и других народов, Р.Тагиев рассказал об активности этнических меньшинств в Украине, совместных проектах национальностей в возглавляемой им ассамблее. Он отметил, что проживающие в Украине народы всегда активны в борьбе за суверенитет и территориальную целостность страны.

Затем Р.Тагиев от имени Ассамблеи вручил официальным лицам почетные дипломы.