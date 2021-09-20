Азербайджанцы представлены на фестивале “ETNO-WEEKEND" в Украине

Азербайджанцы представлены на впервые проходящем фестивале “ETNO-WEEKEND" в городе Угледар Донецкой области Украины.

Азербайджанцы представлены на впервые проходящем фестивале “ETNO-WEEKEND" в городе Угледар Донецкой области Украины.

Как сообщает Report, на организованном администрацией Донецкой области фестивале руководитель Мариупольского отделения Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Афаг Гамидова и коллектив организации представили образцы национальной культуры Азербайджана, в том числе азербайджанской кухни.

На мероприятии, в котором также приняли участие заместитель губернатора Донецкой области Юлия Костюнина и мэр Угледара Андрей Силыч, выступил председатель ОКАУ, руководитель Ассамблеи национальностей Украины Ровшан Тагиев.

Выступавшие говорили о ведущей роли проживающих в Украине народностей, их значимом влиянии на общественно-политическое и культурное развитие страны. Было отмечено, что этнические группы стоят на страже суверенитета Украины. Затем Ровшан Тагиев от имени возглавляемой им организации наградил губернатора Донецкой области Павла Кириленко, заместителя губернатора Юлию Костюнину, главу департамента культуры и туризма администрации области Викторию Точена и мэра города Андрея Силыча.