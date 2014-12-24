Азербайджанцы оказали гуманитарную помощь раненым в ходе конфликта на востоке Украины

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанская диаспора организовала гуманитарную акцию по оказанию помощи раненым в ходе конфликта на востоке Украины.

Как сообщили Report в Ассамблее национальностей Украины, проживающие в Украине азербайджанцы, а также члены Ассамблеи оказали помощь военному госпиталю в Житомире, где проходят лечение получившие ранения военнослужащие.



Пациенты госпиталя получили от Ассамблеи и Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ), а также от Житомирского регионального представительства конгресса медикаменты, холодильник, телевизор, гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

Во время своего выступления глава Ассамблеи национальностей Украины, председатель ОКАУ Ровшан Тагиев заявил, что все граждане страны, независимо от национальности, готовы сделать все возможное для скорейшего завершения конфликта: "Мы верим, что в скором времени мир будет восстановлен и каждодневным новостям о трагедиях будет положен конец раз и навсегда. Мы постоянно оказываем гуманитарную помощь и будем продолжать дальше".



Председатель конгресса азербайджанцев в Житомире Ильгар Мамедов сообщил, что, будучи азербайджанцами, они, как граждане Украины, находятся вместе со страной в тяжелое для нее время: "Уже 3 азербайджанца погибли в зоне боевых действий. И это значит, что мы - азербайджанцы готовы ценой своей жизни защитить страну, в которой мы живем".

Главный врач госпиталя Александр Серебряков рассказал, что такое внимание к госпиталю со стороны представителей других национальностей, в особенности азербайджанцев, лишь укрепляет дух нации. Также он отметил, что на данный момент в госпитале находится 325 больных, среди которых 125 - раненные участники АТО.

В свою очередь заместитель мэра Житомира Александр Бочковский выразил благодарность азербайджанцам за оказанную помощь военному госпиталю.