Азербайджанцы Москвы написали письмо Путину с просьбой защитить их права - ФОТО

Москва. 4 ноября. REPORT.AZ/ Совет Муфтиев России окончательно отказал азербайджанцам Москвы в праве собираться в Соборной мечети столицы, заявил Report председатель общественной организации "Ахли-Бейт" Низами Балогланов.

По его словам, организация "Ахли-Бейт" направила письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в происходящем и защитить права верующих азербайджанцев.

"На протяжении веков в местах компактного проживания суннитов и шиитов в России мусульмане, не обращая внимания на различия в исламских течениях, проявляли толерантность друг к другу и справляли свои религиозные обряды поочередно", - говорится в письме.

В обращении также указывается, что Москва, где азербайджанцы составляют приблизительно 15% населения города, как раз то место, где традиции толерантности должны быть проявлены в полной мере.

В организации выразили мнение, что в Московской соборной мечети определенные организации и группы людей "умышленно сеют раздор между мусульманами с ведома администрации мечети и руководства муфтията".

Азербайджанцы выразили недовольство предложением проводить мероприятия по случаю мусульманского месяца Мухаррам по случаю смерти имама Хусейна в культурном центре при посольстве Ирана.

"Мы, граждане России, должны обратиться в посольство иностранного государства, чтобы они обеспечили наше конституционное право на свободу вероисповедания. На наш взгляд, данный подход служит причиной раскола между мазхабами и может стать дестабилизирующим фактором в обществе", - говорится в письме.

Вечером 4 октября 2016 года в Центральной Соборной мечети Москвы против азербайджанцев была совершена провокация. Группа молодых людей потребовала от азербайджанцев удалиться из мечети. В результате был вызван наряд ОМОН, который выпроводил шиитов из мечети.

После этого азербайджанцев в Соборную мечеть пускать отказались, хотя председателю "Ахли-Бейт" Низами Балогланову было обещано, что по окончании месяца Мухаррам азербайджанцы смогут совершать здесь пятничную молитву, так же как они делали это на протяжении последних 20 лет.