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Азербайджанцы мира обратились к международным организациям в связи с массовым захоронением в Эдилли

Азербайджанцы мира обратились к международным организациям в связи с массовым захоронением в Эдилли Азербайджанские диаспорские организации направили обращение в международные организации в связи с обнаруженным в селе Эдилли Ходжавендского района массовым захоронением.
Диаспора
5 октября 2022 г. 18:25
Азербайджанцы мира обратились к международным организациям в связи с массовым захоронением в Эдилли

Азербайджанские диаспорские организации направили обращение в международные организации в связи с обнаруженным в селе Эдилли Ходжавендского района массовым захоронением.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что проживающие в зарубежных странах азербайджанцы с возмущением восприняли новость об обнаружении массового захоронения.

"Мы оцениваем этот факт как разоблачение очередного военного преступления Армении. Азербайджанцы мира твердо заявляют, что для предотвращения совершения Арменией в дальнейшем подобных преступных деяний международное сообщество должно адекватно отреагировать на эти военные преступления, а виновные в них должны быть привлечены к ответственности. Мировое сообщество должно знать, что Армения проводит политику гуманитарной интервенции против Азербайджана.

Мы еще раз обращаем внимание ООН, Европейского Союза, Совета Европы и их институтов, других компетентных международных и региональных организаций на эти факты и требуем предотвращения военных преступлений Армении и привлечения к ответственности виновных в преступлениях против мира и человечности, совершенных в разное время на этнической почве. Мы призываем к немедленным мерам в правовой плоскости", - говорится в тексте обращения.

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