Азербайджанцы консолидированы в Украине в новом формате и с новой стратегией

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В Киеве состоялась Всеукраинская отчетно-выборная конференция проживающих в Украине азербайджанцев, было отпраздновано 100-летие АДР.

Как сообщает Report, на конференции, организованной Объединенным конгрессом азербайджанцев Украины, приняли участие представители Конгресса из более 20 областей страны. На конференции был заслушан отчет о проделанной работе за прошедший период, оценена деятельность председателя Конгресса, президента Ассамблеи народов Украины Ровшана Тагиева. Участники конференции высоко оценили участие Ровшана Тагиева в общественно-политической жизни Украины и Европы во имя Азербайджана, его деятельность по укреплению межнациональных отношений в Украине, регулярное общение с прессой, неизменное участие в гуманитарных акциях, содействие инвестированию в азербайджано-украинское взаимодействие, вклад в дело сплочения молодежи, неукоснительное следование идеологии азербайджанства. Главы региональных отделений Конгресса выдвинули его кандидатуру на очередной срок и единогласно утвердили ее.

Помимо этого, Гудрат Гаджиев был избран первым заместителем председателя, Гурбан Аббасов, Матлаб Наджафов, Сеидали Гадималиев и Намик Талыбов – заместителями председателя. Главой Верховного Совета Конгресса вновь был избран Акиф Гюльмамедов, Абульфаз Гасымов избран его первым заместителем, Мехрибан Салманова и Аллахверди Аллахвердиев – заместителями.

Затем были учреждены центры Конгресса по Северо-восточной, Западной, Центральной и Южной Украине, которые будут курировать заместители Р.Тагиева.

В рамках съезда была подготовлена стратегия на новый период, обсуждены планы по эффективной деятельности азербайджанцев в общественно-политической жизни Украины. Было отмечено, что Конгресс лидирует не только в Украине, но и в Европе, среди диаспорских организаций различных наций.

Затем состоялось торжественное празднование 100-летия АДР. В мероприятии приняли участие прославленный лидер азербайджанской диаспоры в Украине, заслуженный мастер спорта Олег Крапивин, председатель Молодежного объединения Ильхама Аллахвердиева, представители Верховной Рады, Кабинета министров и Администрации президента, а также представители других этнических наций, проживающих в Украине. Депутаты Георгий Мепаришвили, Сергей Тарута, Наталья Веселова, Евгений Рыпчинский, Олег Барна, Сергей Мельничук, Андрей Лозовой, Рефат Чубаров и другие официальные лица поздравили Азербайджан со столь знаменательным событием. Мероприятие продолжилось художественной частью, состоялось выступление народного артиста Украины Гурбана Аббасова.