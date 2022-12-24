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Азербайджанцы Германии провели акцию в поддержку экологических активистов Азербайджана

Азербайджанцы Германии провели акцию в поддержку экологических активистов Азербайджана В немецком городе Кельн состоялся пикет в поддержку экологических активистов Азербайджана, протестующих на дороге Ханкенди-Лачин против экологического терроризма Армении.
Диаспора
24 декабря 2022 г. 17:09
Азербайджанцы Германии провели акцию в поддержку экологических активистов Азербайджана

В немецком городе Кельн состоялся пикет в поддержку экологических активистов Азербайджана, протестующих на дороге Ханкенди-Лачын против экологического террора Армении.

Как сообщает Report, акция, организованная Альянсом азербайджанцев, проживающих в Германии, состоялась перед Кельнским собором.

Наши соотечественники выразили протест против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях, находящихся под временным контролем российских миротворцев, в частности, золотого прииска Гызылбулаг и медно-молибденового рудника Демирли, привлекли внимание местной общественности к экологическому террору, совершенному Арменией на территории Азербайджана.

В ходе акции на английском и немецком языках прозвучали лозунги "Положить конец незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана!", "Остановить экологический террор со стороны Армении!", "Положить конец незаконной деятельности армянских сепаратистов!”, “Требуем прекращения использования Лачынской дороги в военных целях”, "Дорога Лачын-Шуша-Ханкенди является суверенной территорией Азербайджана" и другие.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAlmaniya azərbaycanlıları Xankəndi-Laçın yolunda ekoloji terrora etiraz edənlərə dəstək aksiyası keçiriblər

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