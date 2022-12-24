Азербайджанцы Германии провели акцию в поддержку экологических активистов Азербайджана

В немецком городе Кельн состоялся пикет в поддержку экологических активистов Азербайджана, протестующих на дороге Ханкенди-Лачин против экологического терроризма Армении.

В немецком городе Кельн состоялся пикет в поддержку экологических активистов Азербайджана, протестующих на дороге Ханкенди-Лачын против экологического террора Армении.

Как сообщает Report, акция, организованная Альянсом азербайджанцев, проживающих в Германии, состоялась перед Кельнским собором.

Наши соотечественники выразили протест против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях, находящихся под временным контролем российских миротворцев, в частности, золотого прииска Гызылбулаг и медно-молибденового рудника Демирли, привлекли внимание местной общественности к экологическому террору, совершенному Арменией на территории Азербайджана.

В ходе акции на английском и немецком языках прозвучали лозунги "Положить конец незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана!", "Остановить экологический террор со стороны Армении!", "Положить конец незаконной деятельности армянских сепаратистов!”, “Требуем прекращения использования Лачынской дороги в военных целях”, "Дорога Лачын-Шуша-Ханкенди является суверенной территорией Азербайджана" и другие.