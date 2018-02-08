Азербайджанцы Европы выступили с обращением в парламенте Финляндии

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Представители азербайджанских диаспор при поддержке Конгреса Азербайджанцев Европы дали старт мероприятиям и встречам с официальными лицами в столице Финляндии Хельсинки.

Как сообщили Report в КАЕ, во время встречи межпарламентской дружественной группы в финском парламенте в первую очередь было представлено обращение в свази с правовой оценкой со стороны парламента Ходжалинского геноцида.

На встрече приняли участие один из лидеров дружеской межпарламентской группы Ээро Летхинен, президент КАЕ Сахиль Гасымов, члены исполнительного комитета КАЕ, сопредседатели Ассоциации Финляндия-Азербайджан Васиф Мурадлы, Арзу Мурадлы, председатель Дома Азербайджана в Париже Мирвари Фаталиева, руководитель азербайджанской диаспоры Швеции Надир Холленбранд, вице-президенты КАЕ- председатель Конгресса Соединенных азербайджанцев Украины, президент Ассамблеи народов Украины Ровшан Тагиев, Яшар Нифталиев из Германии, председатель Общества азербайджанцев Дании Сафар Садиги, председатель организации азербайджано-турецкой молодежи Финляндии Ульвия Джаббарова, председатель общества азербайджанцев Швейцарии Арзу Алиева,председатель Общества Финско-Азербайджанской Дружбы Тарана Назарова и другие.

В обращении говорится о учиненном против азербайджанцев 26 февраля 1992-го года геноциде в азербайджанском городе Ходжалы, о признании парламентами многих стран этого события геноцидом. Также упоминается, что несмотря на то, после Ходжалинского геноцида прошло уже 26 лет, виновники данного события все еще не наказаны.

Во время встречи Сахиль Гасымов осведомил финских парламентариев о причинах учинения геноцида в Ходжалы, об оккупированных азербайджанских землях Нагорного Каарабаха и районов вокруг него. Он отметил, что международные организации придерживаются двойных стандартов: “К примеру, в то время, как в случае с агрессией связанной с Россией, были мгновенно введены санкции, страна-оккупатор Армения все еще не признана агрессором.”В своем ответе Э.Лехтиннен указал, что действитекльно не находит никаких слов для ответа на данный вопрос.

Ровшан Тагиев в своей речи отметил, что его историческая родина Азербайджан, а также другие страны бывшего СССР, такие как Украина, Молдова и Грузия на протяжении долгих лет страдают от сепаратизма и что Финляндия должна указать свою позицию в этом вопросе.

С. Гасымов во время своего выступления отметив, что КАЕ совместно с Госкомитетом по делам с Диаспорами дали старт встречам в Европе с представителями местных организаций, а также официальными лицами, добавил, что за последний год проживающие в Европе азербайджанцы приступили к новым и более активным проектам в жизни континента.