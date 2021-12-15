Участники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины

В Киеве прошла международная конференция «Территориальная целостность - основа безопасности и стабильности», организованная Ассамблеей Всемирной Диаспоры (США), Ассамблеей национальностей Украины, Объединенным конгрессом азербайджанцев Украины и Конгрессо

В Киеве прошла международная конференция «Территориальная целостность - основа безопасности и стабильности», организованная Ассамблеей Всемирной Диаспоры (США), Ассамблеей национальностей Украины, Объединенным конгрессом азербайджанцев Украины и Конгрессом азербайджанцев Европы.



Как сообщает восточноевропейское бюро Report, азербайджанцы из Европы, а также участники из Турции и Азербайджана сначала посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Киеве и академику Зарифе Алиевой в Ирпене и провели встречу в посольстве Азербайджана в Украине.



В международном диалоге, который модерировал известный украинский эксперт Юрий Кочевенко, приняли участие эксперты из ряда европейских стран, Турции, Азербайджана, Грузии и Молдовы, а также представители дипломатического корпуса.



Кочевенко отметил, что в настоящее время защита территориальной целостности является ключевой гарантией безопасности как в Восточной Европе, так и в соседних регионах. Говоря об окончании оккупации территорий Азербайджана, он подчеркнул необходимость подобного диалога для избавления от оккупационного синдрома в Украине и других странах.



Глава Ассамблеи национальностей Украины, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев заявил, что Азербайджан обеспечил стабильность на Южном Кавказе, восстановив свою территориальную целостность.



На конференции были зачитаны письма из парламентов Нидерландов, Турции и Латвии, а также сопредседателя Всемирной ассамблеи диаспоры в США Леонида Барда с предложениями по национальной безопасности. В письмах недвусмысленно указывается, что прекращение 30-летней оккупации и обеспечение территориальной целостности Азербайджана является ключевым примером территориальной целостности и стабильности в регионе для современного периода.



Депутаты Юрий Камельчук, Людмила Буймистер, Людмила Марченко, Святослав Юраш, советник главнокомандующего ВСУ Людмила Долгоновска, международные эксперты Олейс Доний, Владислав Антипин, Игорь Пляев, председатель Ассоциации издателей Анадолу Турции Синан Бурхан, посол Украины Андрей Юра, глава Национального форума НПО Азербайджана Рауф Зейни, председатель Центра сотрудничества азербайджанцев и тюркоязычных народов Ильхам Исмаилов и другие выступающие изложили свои предложения по обеспечению территориальной целостности европейских стран, отметили наличие угроз, в частности, ситуацию, с которой столкнулась Украина. Они единодушно назвали восстановление территориальной целостности Азербайджана одним из главных примеров реализации своих предложений.



Советник посольства Азербайджана в Украине Сабир Рзаев, вторые секретари посольств Грузии и Молдовы также заявили, что совместная деятельность дипломатического корпуса и диаспорских организаций в этой миссии является требованием времени.



Председатель Конгресса европейских азербайджанцев Сахиль Гасымов рассказал о роли диаспоры в ходе осуществления Азербайджаном своей успешной миссии в прошлом году.



На мероприятии приняли участие депутаты-азербайджанцы от Полтавского и Винницкого местных советов Украины Гошгар Мухтаров и Теймур Абушов, руководитель Yeni Cag Media Group Агиль Алескер, руководитель новостного портала Demokrat.az Васиф Гасанлы, глава Информационного центра диаспоры Тогрул Аллахвердили, директор телеканала Firat из Турции Заки Акбийик, представители Конгреса азербайджанцев Европы из Финляндии Васиф Алиев, Арзу Алиева и другие активисты диаспоры.

Предложения по итогам дискуссий были официально отправлены в представительства международных организаций в Украине и других странах Европы.



Мероприятие завершилось художественной частью.