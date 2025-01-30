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Азербайджан был представлен на фестивале культуры в Калифорнии

Азербайджан был представлен на фестивале культуры в Калифорнии Азербайджан был представлен на фестивале культуры, прошедшем в Сан-Рамоне, штат Калифорния, США.
Диаспора
30 января 2025 г. 16:02
Азербайджан был представлен на фестивале культуры в Калифорнии

Азербайджан был представлен на фестивале культуры, прошедшем в Сан-Рамоне, штат Калифорния, США.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

На мероприятии Азербайджанское культурное общество Северной Калифорнии организовало отдельный стенд, где демонстрировались азербайджанские сувениры и книги, а гостям предлагались традиционные национальные сладости.

Члены общества Нурлан Шюкюрлю, Кенуль Алиева, Джавид Гусейнли, Гюнай Халилова и Гусейн Гусейнли предоставили гостям информацию о древней истории, богатой культуре, кухне, живописной природе и туристическом потенциале страны.

Азербайджанский танцевальный ансамбль исполнил танцы "Джянги", "Аг Чичейим" и "Яллы".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan represented at cultural festival held in California
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Kaliforniyada keçirilən mədəniyyət festivalında təmsil olunub

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