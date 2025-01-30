Азербайджан был представлен на фестивале культуры в Калифорнии

Азербайджан был представлен на фестивале культуры, прошедшем в Сан-Рамоне, штат Калифорния, США.
Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.
На мероприятии Азербайджанское культурное общество Северной Калифорнии организовало отдельный стенд, где демонстрировались азербайджанские сувениры и книги, а гостям предлагались традиционные национальные сладости.
Члены общества Нурлан Шюкюрлю, Кенуль Алиева, Джавид Гусейнли, Гюнай Халилова и Гусейн Гусейнли предоставили гостям информацию о древней истории, богатой культуре, кухне, живописной природе и туристическом потенциале страны.
Азербайджанский танцевальный ансамбль исполнил танцы "Джянги", "Аг Чичейим" и "Яллы".