Азербайджан был представлен на фестивале культуры в Калифорнии

Азербайджан был представлен на фестивале культуры, прошедшем в Сан-Рамоне, штат Калифорния, США.

Азербайджан был представлен на фестивале культуры, прошедшем в Сан-Рамоне, штат Калифорния, США.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

На мероприятии Азербайджанское культурное общество Северной Калифорнии организовало отдельный стенд, где демонстрировались азербайджанские сувениры и книги, а гостям предлагались традиционные национальные сладости.

Члены общества Нурлан Шюкюрлю, Кенуль Алиева, Джавид Гусейнли, Гюнай Халилова и Гусейн Гусейнли предоставили гостям информацию о древней истории, богатой культуре, кухне, живописной природе и туристическом потенциале страны.

Азербайджанский танцевальный ансамбль исполнил танцы "Джянги", "Аг Чичейим" и "Яллы".