Акция против агрессии армян в Хьюстоне

Участники акции отметили, что оккупированные территории не "спорные", а признанные на международном уровне исконно азербайджанские территории

В городе Хьюстон, штат Техас, члены азербайджанской общины США провели акцию в поддержку Азербайджанской Армии и в знак против агрессии Армении в отношении Азербайджана.

Как передает зарубежный корреспондент Report, во время акции проходящей перед зданием администрации города Хьюстон члены общины осудили последний ракетный удар Армении по азербайджанскому городу Барда, геноцид Еревана в отношении невинных мирных жителей, призвали Администрацию США признать Армению как государство-агрессор, отметили, что Нагорный Карабах – земля Азербайджана, рассказали американцам азербайджанские реалии.

Участники акции отметили, что оккупированные территории не "спорные", а признанные на международном уровне исконно азербайджанские территории.

В ходе акции также сообщили, что вооруженные силы Армении обстреляли баллистическими ракетами Гянджу, Мингячевир и другие населенные пункты. В акции приняли участие более 300 представителей общины.

Члены азербайджанской общины также держали в руках флаги Израиля, Пакистана, Турции и Украины, выразил благодарность этим странам за поддержку Азербайджана.

Вюсаля Аббасова