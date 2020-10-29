О нас
Report Georgia

Акция против агрессии армян в Хьюстоне

Акция против агрессии армян в Хьюстоне Участники акции отметили, что оккупированные территории не "спорные", а признанные на международном уровне исконно азербайджанские территории
Диаспора
158
29 октября 2020 г. 09:35
Акция против агрессии армян в Хьюстоне

В городе Хьюстон, штат Техас, члены азербайджанской общины США провели акцию в поддержку Азербайджанской Армии и в знак против агрессии Армении в отношении Азербайджана.

Как передает зарубежный корреспондент Report, во время акции проходящей перед зданием администрации города Хьюстон члены общины осудили последний ракетный удар Армении по азербайджанскому городу Барда, геноцид Еревана в отношении невинных мирных жителей, призвали Администрацию США признать Армению как государство-агрессор, отметили, что Нагорный Карабах – земля Азербайджана, рассказали американцам азербайджанские реалии.

Участники акции отметили, что оккупированные территории не "спорные", а признанные на международном уровне исконно азербайджанские территории.

В ходе акции также сообщили, что вооруженные силы Армении обстреляли баллистическими ракетами Гянджу, Мингячевир и другие населенные пункты. В акции приняли участие более 300 представителей общины.

Члены азербайджанской общины также держали в руках флаги Израиля, Пакистана, Турции и Украины, выразил благодарность этим странам за поддержку Азербайджана.

Вюсаля Аббасова

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоProtest against Armenian aggression in Houston
Версия на азербайджанском языке ФотоHyustonda erməni təcavüzünə qarşı etiraz aksiyası

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Обломки выпущенных по Барде ракет Смерч
ФотоОбломки выпущенных по Барде ракет "Смерч"
29 октября 2020 г. 10:36
Второй террор Барды со стороны Армении
ФотоВторой террор Барды со стороны Армении
28 октября 2020 г. 17:53
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
28 октября 2020 г. 12:20
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
23 октября 2020 г. 12:25
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
22 октября 2020 г. 17:23
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
22 октября 2020 г. 10:02
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
20 октября 2020 г. 17:49
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
14 октября 2020 г. 15:06
Перо дипломата в ответ на армянскую агрессию
ФотоПеро дипломата в ответ на армянскую агрессию
14 октября 2020 г. 10:50
Противник вновь обстреливает Тертер, погиб мирный житель
Противник вновь обстреливает Тертер, погиб мирный житель
14 октября 2020 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi