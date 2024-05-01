Зорица Урошевич: Инициатива СОР – основная площадка для решения важных вопросов

Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – СОР, 29-я сессия которой пройдет в этом году в Азербайджане, зарекомендовала себя как основная площадка для обсуждения и решения важных вопросов.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – СОР, 29-я сессия которой пройдет в этом году в Азербайджане, зарекомендовала себя как основная площадка для обсуждения и решения важных вопросов.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зорица Урошевич заявила на VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.

Она отметила, что последствия изменения климата становятся все более очевидными и представляют угрозу для глобальной безопасности.

"Мы развиваем туристический сектор, опираясь на Декларацию Глазго по борьбе с изменением климата в сфере туризма. Но одних наших усилий недостаточно. Для установления мира важны многие факторы. Их взаимодействие способствует устойчивому развитию туризма. Завтра здесь также будет обсуждаться вопрос о наращивании усилий по миростроительству в постконфликтный период. Я искренне поздравляю президента Ильхама Алиева и народ Азербайджана с этой инициативой", - сказала Урошевич.