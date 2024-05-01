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Зорица Урошевич: Инициатива СОР – основная площадка для решения важных вопросов

Зорица Урошевич: Инициатива СОР – основная площадка для решения важных вопросов Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – СОР, 29-я сессия которой пройдет в этом году в Азербайджане, зарекомендовала себя как основная площадка для обсуждения и решения важных вопросов.
COP29
1 мая 2024 г. 11:44
Зорица Урошевич: Инициатива СОР – основная площадка для решения важных вопросов

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – СОР, 29-я сессия которой пройдет в этом году в Азербайджане, зарекомендовала себя как основная площадка для обсуждения и решения важных вопросов.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зорица Урошевич заявила на VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.

Она отметила, что последствия изменения климата становятся все более очевидными и представляют угрозу для глобальной безопасности.

"Мы развиваем туристический сектор, опираясь на Декларацию Глазго по борьбе с изменением климата в сфере туризма. Но одних наших усилий недостаточно. Для установления мира важны многие факторы. Их взаимодействие способствует устойчивому развитию туризма. Завтра здесь также будет обсуждаться вопрос о наращивании усилий по миростроительству в постконфликтный период. Я искренне поздравляю президента Ильхама Алиева и народ Азербайджана с этой инициативой", - сказала Урошевич.

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Версия на английском языке Zoritsa Urosevic: COP initiative - main platform for resolving important issues
Версия на азербайджанском языке BMT təmsilçisi: COP konfransı mühüm məsələlərin həllində özünü əsas platforma kimi nümayiş etdirib

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