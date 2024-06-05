Завершается регистрация на волонтерскую программу COP29

Регистрация на волонтерскую программу 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября, завершится сегодня в 23:00.

Регистрация на волонтерскую программу 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября, завершится сегодня в 23:00.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Азербайджанской операционной компании COP29.

О начале регистрации было объявлено 29 мая этого года. Сообщается, что к процессу организации престижного климатического мероприятия операционная компания намерена привлечь более 3 000 местных и иностранных волонтеров.

Для участия в программе на сайте volunteers.cop29.az уже подано почти 16 тыс. заявок от волонтеров.