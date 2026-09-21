В Бангладеш при взрыве газовых баллонов у фабрики погибли семь человек
Другие страны
- 21 сентября, 2026
- 04:53
По меньшей мере семь человек погибли, еще 20 пострадали при взрыве газовых баллонов на грузовике и последующем пожаре на территории швейной фабрики в Ашулии в пригороде бангладешской столицы Дакки.
Как передает Report, об этом сообщает местная газета Daily Sun.
В результате инцидента различные ожоги и травмы получили как рабочие, так и прохожие, их госпитализировали.
Представитель фабрики заявил, что в момент взрыва внутри здания никого не было.
Экстренным службам удалось идентифицировать тело одного человека, личности остальных пока не установлены.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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