В Бангладеш при взрыве газовых баллонов у фабрики погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли, еще 20 пострадали при взрыве газовых баллонов на грузовике и последующем пожаре на территории швейной фабрики в Ашулии в пригороде бангладешской столицы Дакки.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета Daily Sun.

В результате инцидента различные ожоги и травмы получили как рабочие, так и прохожие, их госпитализировали.

Представитель фабрики заявил, что в момент взрыва внутри здания никого не было.

Экстренным службам удалось идентифицировать тело одного человека, личности остальных пока не установлены.

Обстоятельства произошедшего выясняются.