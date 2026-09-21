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    В Бангладеш при взрыве газовых баллонов у фабрики погибли семь человек

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 04:53
    В Бангладеш при взрыве газовых баллонов у фабрики погибли семь человек

    По меньшей мере семь человек погибли, еще 20 пострадали при взрыве газовых баллонов на грузовике и последующем пожаре на территории швейной фабрики в Ашулии в пригороде бангладешской столицы Дакки.

    Как передает Report, об этом сообщает местная газета Daily Sun.

    В результате инцидента различные ожоги и травмы получили как рабочие, так и прохожие, их госпитализировали.

    Представитель фабрики заявил, что в момент взрыва внутри здания никого не было.

    Экстренным службам удалось идентифицировать тело одного человека, личности остальных пока не установлены.

    Обстоятельства произошедшего выясняются.

    Взрыв Бангладеш
    Banqladeşdə fabrik yaxınlığında qaz balonlarının partlaması nəticəsində 7 nəfər ölüb

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