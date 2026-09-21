Banqladeşdə fabrik yaxınlığında qaz balonlarının partlaması nəticəsində 7 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 21 sentyabr, 2026
- 04:53
Banqladeşin paytaxtı Dəkkənin kənarında yerləşən Aşuliyada tikiş fabrikinin ərazisində yük maşınındakı qaz balonlarının partlaması və ardınca baş verən yanğın nəticəsində azı 7 nəfər ölüb, daha 20 nəfər xəsarət alıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə yerli "Daily Sun" qəzeti xəbər verib.
Hadisə nəticəsində həm fabrik işçiləri, həm də yoldan keçənlər müxtəlif dərəcəli yanıqlar və xəsarətlər alıblar. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Fabrik nümayəndəsi bildirib ki, partlayış baş verən zaman binanın içərisində heç kim olmayıb.
Fövqəladə xidmətlər həlak olan şəxslərdən birinin kimliyini müəyyənləşdirə bilib. Digər şəxslərin kimliyi isə hələlik müəyyən edilməyib. Hadisənin başvermə şəraiti araşdırılır.
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