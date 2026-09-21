В результате взрывов, произошедших в районе Аль-Хадаба, к западу от Аль-Эйса, в южной части сирийского города Алеппо, пострадали четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на местные власти.

Согласно информации, взрыв произошел на объекте, принадлежащем Сирийской арабской армии, расположенном недалеко от города. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Командующий операциями в Алеппо Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Файсал Мохаммад Али заявил, что продолжающиеся взрывы первоначально препятствовали доступу к месту происшествия бригад скорой помощи и спасателей.

Позже в район прибыли отряды гражданской обороны, которые эвакуировали четырех раненых. Другие подразделения продолжили эвакуацию жителей близлежащих домов и перекрыли дороги, ведущие к месту происшествия.

В целях предосторожности силы внутренней безопасности Алеппо привели персонал в состояние повышенной готовности и перекрыли автомагистраль Алеппо-Дамаск, а также дороги, ведущие к месту происшествия.

Губернатор Алеппо Аззам аль-Гариб призвал жителей оставаться дома и избегать приближения к месту происшествия или скопления людей вблизи него.

06:08

На юге сирийской провинции Алеппо произошла серия взрывов на складе боеприпасов, расположенном на территории одного из объектов сирийской армии в районе населенного пункта Аль-Айс.

Как передает Report, об этом сообщает Сирийское арабское информационное агентство (SANA).

После первого мощного взрыва на объекте прогремела серия последующих детонаций. По данным местных источников, взрывы произошли на складе боеприпасов Министерства обороны Сирии.

Продолжающиеся взрывы препятствуют доступу к месту происшествия спасательных и пожарных бригад. Граждан призвали не приближаться к району взрывов из-за сохраняющейся опасности.

Информация о причинах происшествия и числе погибших и пострадавших пока не поступала.