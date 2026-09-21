Ученые зафиксировали необычные изменения формы Земли

Ученые из Университета Аристотеля в Салониках выяснили, что форма Земли постепенно меняется под влиянием перераспределения массы на планете, при этом твердая оболочка планеты становится менее сплюснутой у полюсов, а гравитационная форма, наоборот, приобретает большую сплюснутость.

Как передает Report, работа опубликована в Journal of Geophysical Research: Solid Earth (JGR).

Земля не является идеальной сферой: из-за вращения вокруг своей оси она немного расширена в районе экватора и сплюснута у полюсов. Исследователи изучили, как эта форма меняется со временем, используя данные глобальной сети спутниковых навигационных станций GNSS за период с 1997 по 2015 год.

Оказалось, что скорость подъема земной поверхности в полярных регионах почти удвоилась. В конце 1990-х годов полюса поднимались примерно на 0,5 мм в год, а к 2015 году скорость достигла около 1 мм в год.

Причиной изменений исследователи считают в том числе таяние ледников в Гренландии и Антарктиде. Когда огромные массы льда исчезают, земная кора под ними постепенно поднимается, освобождаясь от нагрузки. Одновременно талая вода перемещается в океаны и увеличивает давление на поверхность в других регионах, особенно ближе к экватору, вызывая ее постепенное опускание.

В результате твердая оболочка Земли становится менее сплюснутой - словно планета немного "расправляется". Однако распределение массы влияет на гравитационное поле Земли иначе: перемещение воды от полюсов к низким широтам делает гравитационную форму планеты более сплюснутой.