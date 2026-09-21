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    Катар создаст новую инвестплатформу для управления активами на $580 млрд

    Бизнес
    • 21 сентября, 2026
    • 03:06
    Катар создаст новую инвестплатформу для управления активами на $580 млрд

    Катар создаст инвестиционную платформу Doha Investment для управления и развития внутреннего портфеля своего суверенного фонда Qatar Investment Authority (QIA) объемом около $580 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил премьер-министр страны Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани на Катарском экономическом форуме в Нью-Йорке.

    По его словам, новая структура будет способствовать развитию национальных компаний, поддержке растущего бизнеса, углублению рынков капитала и привлечению международных инвестиций и экспертизы.

    Катар планирует в течение ближайших пяти лет реализовать инфраструктурные проекты примерно на $38,5 млрд, в том числе в рамках государственно-частного партнёрства. Ещё около $22,5 млрд частных инвестиций ожидается в сфере недвижимости и гостиничного бизнеса.

    Создание Doha Investment было запланировано еще до начала войны в регионе. Власти рассчитывают, что новая структура позволит QIA уделять больше внимания развитию экономики Катара, одновременно эффективнее управляя зарубежными инвестициями фонда.

    Мохаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани Инвестиционная программа Катар
    Qətər 580 milyard dollarlıq aktivlərin idarə olunması üçün yeni investisiya platforması yaradacaq

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