Катар создаст новую инвестплатформу для управления активами на $580 млрд

Катар создаст инвестиционную платформу Doha Investment для управления и развития внутреннего портфеля своего суверенного фонда Qatar Investment Authority (QIA) объемом около $580 млрд.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил премьер-министр страны Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани на Катарском экономическом форуме в Нью-Йорке.

По его словам, новая структура будет способствовать развитию национальных компаний, поддержке растущего бизнеса, углублению рынков капитала и привлечению международных инвестиций и экспертизы.

Катар планирует в течение ближайших пяти лет реализовать инфраструктурные проекты примерно на $38,5 млрд, в том числе в рамках государственно-частного партнёрства. Ещё около $22,5 млрд частных инвестиций ожидается в сфере недвижимости и гостиничного бизнеса.

Создание Doha Investment было запланировано еще до начала войны в регионе. Власти рассчитывают, что новая структура позволит QIA уделять больше внимания развитию экономики Катара, одновременно эффективнее управляя зарубежными инвестициями фонда.