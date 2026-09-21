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    В Токио из-за тайфуна "Дуцзюань" отменены сотни рейсов

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 07:17
    В Токио из-за тайфуна Дуцзюань отменены сотни рейсов

    По меньшей мере 461 рейс отменен в токийских аэропортах Ханэда и Нарита из-за приближения к столичному региону мощного тайфуна "Дуцзюань".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, наибольшее число отмен в Ханэде, где отменены более 280 внутренних и около 60 международных рейсов. В Нарите отменены более 100 рейсов, в основном международных.

    Эпицентр тайфуна находится к югу от центральной части тихоокеанского побережья острова Хонсю. Он движется в северо-восточном направлении со скоростью около 25 км/ч и, как ожидается, во второй половине дня понедельника подойдет к полуострову Идзу, а затем - и к району Токио.

    Синоптики предупреждают людей об опасности ливней, угрозе разлива рек, схода оползней, жителей призывают не выходить на улицу. В отдельных районах прилегающей к Токио префектуры Тиба уже действуют рекомендации об эвакуации в безопасные места.

    Тайфун несет с собой сильный ветер с порывами, а также проливные дожди. В некоторых местах за минувшие двое суток выпало более 410 мм осадков, синоптики прогнозируют ливни интенсивностью порядка 80 мм осадков в час.

    Отмена авиарейсов Япония
    Tokioda tayfun səbəbindən 461 reys ləğv edilib

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