В Токио из-за тайфуна "Дуцзюань" отменены сотни рейсов

По меньшей мере 461 рейс отменен в токийских аэропортах Ханэда и Нарита из-за приближения к столичному региону мощного тайфуна "Дуцзюань".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, наибольшее число отмен в Ханэде, где отменены более 280 внутренних и около 60 международных рейсов. В Нарите отменены более 100 рейсов, в основном международных.

Эпицентр тайфуна находится к югу от центральной части тихоокеанского побережья острова Хонсю. Он движется в северо-восточном направлении со скоростью около 25 км/ч и, как ожидается, во второй половине дня понедельника подойдет к полуострову Идзу, а затем - и к району Токио.

Синоптики предупреждают людей об опасности ливней, угрозе разлива рек, схода оползней, жителей призывают не выходить на улицу. В отдельных районах прилегающей к Токио префектуры Тиба уже действуют рекомендации об эвакуации в безопасные места.

Тайфун несет с собой сильный ветер с порывами, а также проливные дожди. В некоторых местах за минувшие двое суток выпало более 410 мм осадков, синоптики прогнозируют ливни интенсивностью порядка 80 мм осадков в час.