WSJ: Трамп недоволен нехваткой союзников, поддерживающих его политику

Президент США Дональд Трамп за закрытыми дверями выражает разочарование, что у него крайне мало политических союзников, которые готовы были бы публично его поддержать и отстаивать его политику.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, "за кулисами президент сказал помощникам, что у него недостаточно политических союзников, защищающих его на телевидении и отстаивающих достижения его второго [президентского] срока".

Помимо этого, пишет издание, разочарование Трампа "достигло пика", когда одна из его ближайших помощниц Натали Харп показала американскому лидеру несколько отрывков из эфира телеканала MS NOW, где ведущие критиковали действия его администрации. Спустя несколько часов Трамп распорядился лишить журналистов телеканалов CNN, MS NOW и газеты Politico допуска в Белый дом. Такое решение застало сотрудников Белого дома врасплох, однако распоряжение было исполнено в сжатые сроки.

Как указывает газета со ссылкой на мнение близкого окружения американского лидера, "спустя 20 месяцев Трамп не добивается своего и он этим недоволен".