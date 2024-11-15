Замминистра энергетики: Азербайджан начал пилотные проекты по созданию зон зеленой энергии

Азербайджан определил "Зеленые энергетические зоны" в качестве ключевого пилотного проекта для национального развития.

Азербайджан определил "Зеленые энергетические зоны" в качестве ключевого пилотного проекта для национального развития.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Орхан Зейналов на министерской встрече по энергетическим инициативам СОР29.

"Мы запустили пилотные проекты по созданию Зеленых энергетических зон в Карабахе, Восточном Зангезуре и Нахчыване, которые станут основой для общенационального энергетического перехода к чистому нулю",- сказал он.

При этом он указал на важность поддержки этих инициатив со стороны инвесторов и международных финансовых организаций.