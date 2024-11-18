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Ялчын Рафиев: Необходимы инвестиции в человеческий капитал, чтобы отвечать вызовам глобального потепления

Ялчын Рафиев: Необходимы инвестиции в человеческий капитал, чтобы отвечать вызовам глобального потепления 09:54 Чтобы отвечать вызовам глобального потепления, необходимо инвестировать в людей.
COP29
18 ноября 2024 г. 10:26
Ялчын Рафиев: Необходимы инвестиции в человеческий капитал, чтобы отвечать вызовам глобального потепления

Необходимо инвестировать в человеческий капитал, чтобы отвечать вызовам глобального потепления.

Как сообщает Report, об этом заявил главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев на совместном заседании на тему "Бакинская инициатива человеческого развития для обеспечения устойчивости климата" в рамках СОР29.

Он отметил, что изменение климата влияет на все аспекты жизни, включая здравоохранение, образование, рынки труда и возможности будущих поколений: "Инвестиции в человеческий капитал должны начинаться с самого раннего этапа жизни людей. Усиление детей и молодежи посредством улучшения их образования, здравоохранения и развития навыков должно стать частью устойчивого общества. Эти инвестиции должны включать не только устойчивость, но и усилия по смягчению последствий изменения климата. Это станет подготовкой будущей рабочей силы к требованиям "зеленой экономики", содействием снижению влияния систем образования и здравоохранения на климат".

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Версия на английском языке Yalchin Rafiyev: Investment in people needed to respond to global warming challenges
Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev: "Qlobal istiləşmənin çağırışlarına cavab vermək üçün insanlara sərmayə qoymalıyıq"

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