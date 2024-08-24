Ялчын Рафиев: Миру грозят катаклизмы в случае продолжения изменения климата

Миру грозят сильные природные катаклизмы в случае, если изменения климата продолжатся в том же темпе.

Миру грозят сильные природные катаклизмы в случае, если изменения климата продолжатся в том же темпе.

Как сообщает Report, об этом сказал главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев на семинаре для СМИ по эффективным коммуникационным стратегиям для COP29 в рамках мероприятия "29 диалогов о климате: путь к COP29".

Рафиев подчеркнул, что для предотвращения этого государства-члены ООН и участники конвенции Рио-де-Жанейро и Парижского соглашения должны предпринять серьезные и целенаправленные действия.

Он отметил, что одним из наиболее подходящих механизмов для этих действий является мероприятие COP.