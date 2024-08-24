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Ялчын Рафиев: Миру грозят катаклизмы в случае продолжения изменения климата

Ялчын Рафиев: Миру грозят катаклизмы в случае продолжения изменения климата Миру грозят сильные природные катаклизмы в случае, если изменения климата продолжатся в том же темпе.
COP29
24 августа 2024 г. 11:42
Ялчын Рафиев: Миру грозят катаклизмы в случае продолжения изменения климата

Миру грозят сильные природные катаклизмы в случае, если изменения климата продолжатся в том же темпе.

Как сообщает Report, об этом сказал главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев на семинаре для СМИ по эффективным коммуникационным стратегиям для COP29 в рамках мероприятия "29 диалогов о климате: путь к COP29".

Рафиев подчеркнул, что для предотвращения этого государства-члены ООН и участники конвенции Рио-де-Жанейро и Парижского соглашения должны предпринять серьезные и целенаправленные действия.

Он отметил, что одним из наиболее подходящих механизмов для этих действий является мероприятие COP.

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Версия на английском языке Climate change threatens global catastrophe, warns COP29 lead negotiator
Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev: İqlim dəyişikliyi hazırkı ssenari ilə davam etsə, dünyanı böyük fəlakət gözləyir

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