Ялчин Рафиев обсудил в Вашингтоне роль частного сектора на СОР29

Главный переговорщик СОР29 Ялчин Рафиев провел встречу с представителями деловых кругов в Вашингтоне для обсуждения возможностей частного сектора на предстоящем СОР29.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети Х.

"Круглый стол, организованный Торговой палатой США, был посвящен роли частного сектора в увеличении климатического финансирования и активному участию бизнес-сообщества в реализации повестки СОР29", - говорится в сообщении.