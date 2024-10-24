Ялчин Рафиев обсудил в Вашингтоне роль частного сектора на СОР29
Ялчин Рафиев обсудил в Вашингтоне роль частного сектора на СОР29Главный переговорщик СОР29 Ялчин Рафиев провел встречу с представителями деловых кругов в Вашингтоне для обсуждения возможностей частного сектора на предстоящем СОР29.
Главный переговорщик СОР29 Ялчин Рафиев провел встречу с представителями деловых кругов в Вашингтоне для обсуждения возможностей частного сектора на предстоящем СОР29.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети Х.
"Круглый стол, организованный Торговой палатой США, был посвящен роли частного сектора в увеличении климатического финансирования и активному участию бизнес-сообщества в реализации повестки СОР29", - говорится в сообщении.
#COP29 Lead Negotiator Yalchin Rafiyev met with business community in Washington DC to discuss opportunities for private sector at COP29. The roundtable hosted by the US Chamber of Commerce focused on the role of private sector to scale up climate finance, active participation of… pic.twitter.com/tKCbZx4WtC