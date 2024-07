Ялчин Рафиев обсудил партнерство в области борьбы с изменением климата с представителем ООН

Ведущий переговорщик COP29 Ялчин Рафиев обсудил с региональным директором Управления ООН по координации деятельности в целях развития (UNDCO) по Европе и Центральной Азии Гви-Йоп Сон (Gwi-Yeop Son) устойчивое партнерство для повышения амбиций в области климатической деятельности.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

В ходе встречи стороны провели плодотворные обсуждения инициатив председательства Азербайджана в COP29 и дальнейшего партнерства в ближайшие месяцы и далее.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года.